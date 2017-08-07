Марк Леви — один из немногих современных зарубежных авторов, чьи книги сразу же переводятся на все европейские языки, в том числе на русский. Новый роман "Последняя из Стэнфилдов" (уже 16-й по счету) оправдает ожидания читателей, которым понравились такие известные книги Леви, как "Между небом и землей", "Где ты?", "Первый день" и др.

Литературная карьера Марка Леви развивалась стремительно и неожиданно, наверное, для самого автора. В 1999 году архитектор-строитель отослал в издательство рукопись своего первого романа "А если это правда?" (в другом издании — "Между небом и землей", как в экранизации). В 2000 году эта книга о любви одинокого архитектора и девушки-призрака возглавила список бестселлеров во Франции, а потом и в Европе. Все последующие книги — "Где ты?", "Следующий раз", "Каждый хочет любить", "Семь дней творения", "Встретиться вновь" и др. — пользовались неизменным успехом у читателей.

Теперь о новой книге. Элинор-Ригби живет в Лондоне и работает журналисткой в National Geographic. Однажды, вернувшись из путешествия, она получает анонимное письмо. Автор послания утверждает, что у матери Элинор-Ригби было криминальное прошлое. Джордж-Харрисон живет в Восточных кантонах канадского Квебека и работает краснодеревщиком. Однажды он получает такое же анонимное письмо. Элинор-Ригби и Джордж-Харрисон не знают друг друга, но автор письма назначил обоим встречу в рыбацком кабаке в порту Балтимора. Что их связывает? Какое преступление совершили их матери? И каковы намерения анонима? В тайну втянуты три поколения...

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)