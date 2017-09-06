Вышла на русском языке "UPGRADE по-римски. Руководство для варваров" — книга-провокация, продолжение знаменитого делового бестселлера "Как управлять рабами" кембриджского профессора античной истории Джерри Тонера. Однако если "Как управлять рабами" — справочник римского "специалиста по кадрам", то "UPGRADE по-римски" — это пособие по самосовершенствованию.

Изложить воззрения римлян на то, как достичь успеха, автор снова доверяет рабовладельцу-аристократу Марку Сидонию Фалксу. Именно он разъясняет читателю, как управлять поместьем и слугами, контролировать эмоции и сохранять твердость в любой ситуации, побеждать врагов и двигаться по социальной лестнице, выбирать жену, да и в целом получать от жизни удовольствие. Иные советы могут показаться чрезмерно жестокими и даже шокировать нашего современника, но все они отличались безусловной эффективностью. Во многих своих поступках жители Древнего Рима удивительно похожи на нас, хоть и ценили качества, весьма далекие от тех, что описываются в популярных руководствах по личностному росту. Читателю лишь остается решить, хотелось ли бы ему жить по изложенным в книге правилам.

Несколько слов об авторе. Джерри Тонер, доктор наук, профессор, руководитель исследований по античной филологии в Кембриджском университете, преподаватель факультета античной литературы. Его научная деятельность посвящена истории и культуре общества Древнего Рима. В настоящее время работает над рядом проектов, исследующих общественные отношения низших слоев римского населения. Совместно с Мэри Бирд ведет курс "Массовая культура в Римской империи". После защиты докторской диссертации по античной литературе в Кембриджском университете Тонер в течении 10 лет был инвестиционным менеджером в лондонском фонде фондов и управлял активами на 15 миллиардов долларов. Свой опыт в бизнесе Джерри Тонер использует, курируя учебу студентов программ MBA и EMBA, а также возглавляет Комитет по инвестиционной стратегии.

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