Книга известного искусствоведа и музыканта Михаила Казиника "Погружение в музыку" (известная также под названием "Тайны гениев-2, или Волновые пути к музыке") знакомит читателя с особенностями творчества известных композиторов, раскрывает секреты различного воздействия той или иной музыки на слушателя, обращается к вечным темам добра и зла, смерти и бессмертия, любви, страсти, одержимости.

Рядом с музыкой всегда находится поэзия. Научившись их слышать и понимать, человек способен увидеть в себе такие глубины, которые приведут его к совершенству и сделают его жизнь яркой и неповторимой. Михаил Казиник – искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ, режиссер, актер, драматург, просветитель и один из самых эрудированных людей нашего времени. Встреча с ним, без преувеличений, буквально переворачивает весь мир – и внутренний и внешний. В этом смогли убедиться все, кто побывал на его интереснейших лекциях.

В книге "Погружение в музыку" читателя ждет увлекательный рассказ о совпадениях в музыке, живописи, литературе; рассуждения об опыте влияния классической музыки на умственную деятельность человека. И еще автор предоставляет читателю выполнить его задания прямо на страницах книги.

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