Появился в продаже заведомый бестселлер автора нашумевшей книги "Вся кремлевская рать", журналиста Михаила Зыгаря "Империя должна умереть. История русских революций в лицах 1900-1917". Книга задолго до ее выхода вызвала немало ожесточенных споров, касающихся как провокационного способа подачи исторического материала, так и собственно содержания и постулируемых автором идей.

Издательская аннотация сразу намекает на то, что скучать читателю не придется:

"Глава за главой, через живые истории людей, в книге "Империя должна умереть" Михаил Зыгарь показывает, как империя неуклонно движется к катастрофе и почему ничто не может ее спасти. Главный герой этой книги - российское гражданское общество. Оно зарождается в первые годы ХХ века, развивается на глазах у читателя и на его же глазах исчезает вскоре после 1917 года. Узнавая хронику событий столетней давности, читатель может понять, что происходит сегодня, и попробовать заглянуть в будущее. Революции не происходят неожиданно, империи не гибнут ни с того ни с сего. Главный урок, который мы можем вынести из революции 1917 года, - понимание того, почему император и его окружение в обстановке, которая требовала кардинальных внутренних реформ, не только на эти реформы не решились, но, наоборот, всеми силами пытались повернуть развитие страны вспять, усиливая опору на "традиционные ценности", православие и армию".

Интересующихся серьезной, а не голословной критикой книги Зыгаря отсылаем к статье литературного критика Галины Юзефович "Что не так с книгой "Империя должна умереть" Михаила Зыгаря" (там и про "ретрофейсбук", и про "жуликов и воров" Российской империи, и про навязчивую авторскую дидактику, что мол, в России сейчас на дворе чуть ли новый 1917 год, и т.д.). Нетрудно предположить, что читатели разделятся на два непримиримых лагеря - сторонников и противников версии Зыгаря. Тем не менее, книгу надо прочесть всем, поскольку ее публикация - знаковое событие.

Михаил Зыгарь - писатель, журналист. В "нулевые" работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", освещал конфликты в Ираке, Ливане, Судане, Палестине, Узбекистане и других горячих точках. Был первым главным редактором телеканала "Дождь", которым руководил с 2010 по 2015 год. Создал просветительский проект "1917. Свободная история" - полную коллекцию всех дневников, писем и документов 1917 года. Автор книги "Вся кремлевская рать: Краткая история современной России". Книга "Империя должна умереть" будет переведена на английский язык и выйдет под названием "The Empire Must Die: Russia's Revolutionary Collapse, 1900-1917"

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