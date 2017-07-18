Если в конечном итоге нашей Вселенной суждено погибнуть, способны ли мы переместиться в другую? Этот вопрос, занимающий в последние десятилетия умы космологов всего мира, в центре книги "Параллельные миры. Об устройстве мироздания, высших измерениях и будущем космоса" известного физика и блестящего популяризатора науки Митио Каку. Другая вселенная, пишет он, может находиться в миллиметре от нас, но она недосягаема, поскольку существует в гиперпространстве, за пределами наших четырех измерений.

Как покорить это гиперпространство, мыслимо ли это? Такую возможность Каку видит в новой теории Мультивселенной — мира, образованного множеством вселенных, в числе которых наша — одна из великого множества. Но чтобы понять будущее космологии, необходимо разобраться в ее прошлых перипетиях и важнейших современных открытиях. И в это захватывающее путешествие читатель приглашается прямо сейчас.

Сейчас астрономы понимают, что Вселенная стремительно расширяется, бесконечно ускоряя это движение и постепенно становясь все холоднее и холоднее. Если этот процесс будет продолжаться, то мы столкнемся с перспективой Большого охлаждения, когда Вселенная погрузится во тьму и холод, а вся разумная жизнь погибнет.

Митио Каку — профессор теоретической физики в Городском университете Нью-Йорка. Выдающийся ученый, один из создателей теории струн, Митио Каку, известный популяризатор науки и современных концепций об устройстве мироздания. Его книги, в том числе такие бестселлеры, как "Гиперпространство", "Будущее разума", "Физика невозможного" и "Физика будущего", переведены на десятки языков, а радио- и телепередачи слушают и смотрят на сотнях каналов.

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