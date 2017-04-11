Проблема в том, что навыку структурированного анализа не учат в университетах и школах. Он не входит в стандартный курс любой специальности, хотя может быть полезен всем, кто принимает решения и решает проблемы.
В этой книге Морган Джонс, бывший аналитик ЦРУ, рассказывает о мощных, практичных и подтвердивших свою эффективность подходах к анализу проблем любого типа. Эта книга о том, почему мы так часто принимаем не самые лучшие решения и какие системные ошибки в мышлении к этому приводят.
Книга состоит из трех частей:
1) Теория о работе нашего мышления, основы решения проблем и принятия решений;
2) набор из 14 авторских инструментов, которые помогут вам решать задачи и принимать решения эффективнее;
3) дальнейшие шаги для более точной настройки вашего процесса решения проблем.
Это книга не только для менеджеров, специалистов, предпринимателей, но и вообще, для всех, кто принимает решения и хочет делать это эффективнее.
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел.27049014 )
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, 2-й этаж, тел. 27000045)
• ТЦ Talava (Рига, Сахарова 21, тел. 27000079)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, 2-й этаж, тел. 27-04-11-62)