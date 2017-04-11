Книга Моргана Джонса "Решение проблем по методикам спецслужб. 14 мощных инструментов" содержит набор проверенных и практичных инструментов для более быстрого принятия верных решений и упрощения проблем. Современному человечеству известно об окружающем мире больше, чем любым поколениям наших предков. Мы много знаем о процессах обучения и познания, мы гораздо лучше понимаем, как работает мозг. И все же большинство людей не умеет проводить качественный анализ проблем.

Проблема в том, что навыку структурированного анализа не учат в университетах и школах. Он не входит в стандартный курс любой специальности, хотя может быть полезен всем, кто принимает решения и решает проблемы.

В этой книге Морган Джонс, бывший аналитик ЦРУ, рассказывает о мощных, практичных и подтвердивших свою эффективность подходах к анализу проблем любого типа. Эта книга о том, почему мы так часто принимаем не самые лучшие решения и какие системные ошибки в мышлении к этому приводят.

Книга состоит из трех частей:

1) Теория о работе нашего мышления, основы решения проблем и принятия решений;

2) набор из 14 авторских инструментов, которые помогут вам решать задачи и принимать решения эффективнее;

3) дальнейшие шаги для более точной настройки вашего процесса решения проблем.

Это книга не только для менеджеров, специалистов, предпринимателей, но и вообще, для всех, кто принимает решения и хочет делать это эффективнее.

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