Н. А. Ломагин. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб, НКВД и письмах ленинградцев

Марк Гурьев Follow @rusdelfi_lv

Foto: Publicitātes foto 8 сентября 1941 г. немецкие войска прервали сухопутную связь Ленинграда со страной. Началась Блокада Ленинграда, ставшая величайшей трагедией Второй мировой войны. В книге Н. А. Ломагина "В тисках голода", представляющей собой сборник архивных документов, показана стратегия Германии в период блокады Ленинграда, освещены вопросы продовольственного положения и настроения населения в осажденном городе в 1941—1943 гг. Комплексно публикуются документы военного командования вермахта, германской военной разведки и службы безопасности СД, посвященные битве за Ленинград, а также материалы Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области о положении в городе в связи с блокадой и голодом. Впервые публикуются письма ленинградцев по вопросам продовольственного обеспечения, адресованные руководству города в 1941—1942 гг. Предваряет основную часть книги авторский "Краткий обзор блокады Ленинграда в немецкой и российской историографии. • ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

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