Об Эрнесто Че Геваре написано очень много, но споры о нем не утихают и спустя полвека после его гибели. Этот незаурядный человек никого не оставляет равнодушным. Им восторгаются или его ненавидят, его жизнь описывают как беспримерный подвиг или как трагическое фиаско.

Представленная биография, вышедшая в серии "Жизнь замечательных людей" также не претендует на "последнее слово", ибо, как считает автор - историк и дипломат Николай Николаевич Платошкин - в отношении команданте Че оно никогда не будет произнесено. Но если читатель сможет лучше понять и ощутить время, в котором довелось жить Че Геваре, автор будет считать свою задачу выполненной.

Эрнесто Гевара де ла Серна, или просто Че, - легендарная личность, соратник Фиделя Кастро, человек, ставший для нескольких поколений идеалом борца за свободу и справедливость. Он погиб около 40 лет назад в маленькой боливийской деревушке, так и не успев осуществить свой грандиозный план всеамериканской партизанской войны против господства США в Южной Америке. За эти годы интерес к Че Геваре нисколько не ослабел. Кроме его прямых наследников - революционных партизан различных политических направлений, воюющих в разных точках планеты, - о нем помнят его бывшие и нынешние противники. О нем слагают песни, ему посвящают стихи, его портреты можно увидеть и в витринах фешенебельных магазинов Парижа, и на облупившихся стенах домов беднейших латиноамериканских деревень.

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