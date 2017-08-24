Итак, полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи существует особое преступное предприятие, помогающее бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. "Большая постирочная" — так называли его сыщики. Как только у Департамента полиции появилась ниточка, ведущая в Тифлис, сыщик Лыков выехал на Кавказ проводить дознание. На месте выяснилось, что услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег пользовались мошенники, бандиты и террористы со всей страны. Расследование столичного гостя пришлось не по нраву главарям "постирочной". Едва Лыков приступил к дознанию, как один за другим начали погибать важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика с верного пути и к явной погибели…
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)