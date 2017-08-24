Николай Свечин. Тифлис. 1904

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Новый роман известного автора исторических детективов Николая Свечина ("Завещание Аввакума", "Охота на царя", "Дознание в Риге" и др.) - это новые приключения сыщика Лыкова из серии "Сыщик Алексей Лыков и его друзья", насчитывающей уже добрых два десятка книг. Следует отметить, что Свечин прочно обосновался на книжных полках рядом с Борисом Акуниным и Антоном Чижом, на данный момент даже превосходя их в популярности среди поклонников жанра русского исторического детектива.