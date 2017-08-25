От плавания аргонавтов за Золотым руном до развала Советского Союза и последующих событий Нил Ашерсон прослеживает удивительную, трагическую и необычайно интересную историю Черного моря.

Здесь развернулось судьбоносное для всего человечества столкновение Европы и Азии, здесь окончательно победила, а спустя семьдесят лет начала погибать русская революция, здесь возвышались одни народы и уходили в небытие другие. Деникин и Горбачев, Ататюрк и Сталин, Петр I и Адам Мицкевич, Митридат и Чехов, Пушкин и Геродот огромное количество легендарных исторических фигур оставили свои следы на этих берегах от Севастополя и Херсонеса до Сухума и Трабзона.

Черное море — колыбель цивилизаций, уникальная экосистема, где на протяжении веков рядом с греками и византийцами, русскими и турками, генуэзцами и хазарами, мегрелами и лазами обитали лосось и гигантский осетр, пеламида и кефаль, хамса и белуга, которая могла достигать длины и веса маленького кита. И все они зависели друг от друга куда больше, чем мы привыкли думать. Исчезновение одного из видов рыб зачастую приводило к губительным экономическим, политическим и социальным катастрофам всего региона.

Уникальные данные, интересные факты, бытовые зарисовки, глобальные трагедии и курьезные происшествия — эта книга расскажет вам сложную, запутанную и захватывающую историю одного из самых необычных регионов мира.

"В книге я провожу мысль о том, что Черное море — его народы и прибрежные регионы, его рыба, его воды и его безмерно глубокая история — это единый культурный ландшафт", - подчеркивает Ашерсон. Он планомерно и педантично показывает все аспекты формирования этого "культурного ландшафта". Как зарождался рыбный промысел и кто населял прибрежные земли в разные эпохи, какой главный товар привозили с собой из плавания к берегам Черного моря микенские торговцы и почему именно через эти "морские ворота" проникла в Европу "черная смерть", какая опасность таится на глубине ниже 150-200 метров и почему это может привести к самой масштабной экологической катастрофе в истории человеческой цивилизации.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)