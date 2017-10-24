"От осинки не родятся апельсинки" — согласны ли вы с этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этот счет. На первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все самостоятельные и автономные, в том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них — ступенька. И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь.

Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное, — это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать наверняка — эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце.

"Отношения матери и дочери - для меня тема непростая. Героине этой книги, Ольге, удалось простить свою маму. Наши истории очень похожи, эта книга помогла мне посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что я не одинока".

Жанна Эппле, актриса театра и кино, телеведущая

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