Это целая лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное, — это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать наверняка — эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце.
"Отношения матери и дочери - для меня тема непростая. Героине этой книги, Ольге, удалось простить свою маму. Наши истории очень похожи, эта книга помогла мне посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что я не одинока".
Жанна Эппле, актриса театра и кино, телеведущая
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