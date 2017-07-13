Сборник мемуарной публицистики "Она развалилась" посвящен повседневной советской и российской истории с 1985 по 1999 год. Это продукт совместной работы журналистов Евгения Бузева, Станислава Кувалдина и Дмитрия Окреста. Подготовленные ими публицистические статьи и интервью разбиты на пять разделов: экономика, политика, общественная жизнь, пространство бывшего СССР и культура.

Это не совсем обычный для научного издательства проект (книга издана "Русским фондом содействия образованию и науке"). Калейдоскоп сюжетов и тем, волнующих героев книги – очевидцев стремительно уходящей в прошлое эпохи с середины 1980-х годов до начала XXI века. Рассказы очевидцев о проблемах недавнего прошлого проиллюстрированы фотографиями из личных архивов. Издание предназначено широкому кругу читателей и будет особенно интересно как исторический источник по указанному периоду.

Как звучала шахтерская каска на Горбатом мосту? Почему гласность помогла обнаружить инопланетян? Где лучше прятаться во время погрома? Чем дышала перестроечная молодежь (рассказ нарколога Юрия Вагина)? Как проходила борьба за зеленое счастье планеты? Как русский рок растерял свой революционный потенциал (рассказывает Артемий Троицкий)? Этому и многому другому посвящена книга "Она развалилась". Повседневная история СССР и России".

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