Вышел в новом издании роман британского писателя Питера Джеймса "Одержимость" ("Possession", 1988). Питер Джеймс приобрел мировую известность своими триллерами о расследованиях детектива Роя Грейса ("Убийственно просто" и др.). На этот раз читателя ждет психологический триллер, не связанный с полицейскими расследованиями.

Потеря единственного сына переворачивает жизнь Алекс и лишает ее покоя. Ей все время мерещится, что он где-то рядом. В доме творятся необъяснимые вещи, и рассудок Алекс, успешной, образованной, привыкшей мыслить рационально, отказывается воспринимать происходящее. Напуганная женщина обращается к медиуму. Постепенно приоткрывается завеса над тайной рождения Фабиана, которую Алекс хранила много лет. Однако на вопрос, кто же его настоящий отец, она и сама не знает ответа. Оказывается, ей вообще мало известно о личной жизни Фабиана. И Алекс решает узнать всю правду о своем сыне, который будто бы взывает к ней о помощи из мира теней.

Питер Джеймс родился в Брайтоне, графство Восточный Суссекс. Карьеру сценариста начал в 1970 году на канадском телевидении, затем занялся продюсированием фильмов, основав собственную кинокомпанию Quadrant Films. Среди его работ в качестве исполнительного продюсера участие в таких фильмах, как "Голова в облаках", "Венецианский купец", "Беовульф и Грендель" и других. После нескольких лет жизни в США Джеймс вернулся в Англию и взялся за перо. Он является автором почти сорока книг, переведённых на 30 языков. Особенным успехом у читателей пользуется цикл романов о детективе Рое Грейсе, первый из которых "Убийственно просто" был опубликован в 2005 году.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)