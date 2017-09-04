"В тихом омуте" — новая загадка от Полы Хокинс, разгадывать которую героям предстоит в тихом провинциальном городке. Это история о том, какой неоднозначной порой бывает правда, и как груз семейных тайн может утянуть "на дно" целую семью. Даже в самой спокойной, на первый взгляд, заводи может разразиться шторм, а в тихом омуте, как известно, часто таится опасность.
Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное сообщение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она возвращается в то место, где прошла ее юность, — юность, о которой хотела бы забыть навсегда. Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет назад. Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, — заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. И конечно, она боится не зря…
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