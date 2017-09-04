Новый триллер от автора мирового бестселлера "Девушка в поезде" Полы Хокинс "В тихом омуте" на русском языке вышел всего через три месяца после мировой премьеры. Права на экранизацию уже приобрела кинокомпания "DreamWorks". Всего за несколько недель после выхода роман "В тихом омуте" стал бестселлером в Великобритании и многих других странах.

"В тихом омуте" — новая загадка от Полы Хокинс, разгадывать которую героям предстоит в тихом провинциальном городке. Это история о том, какой неоднозначной порой бывает правда, и как груз семейных тайн может утянуть "на дно" целую семью. Даже в самой спокойной, на первый взгляд, заводи может разразиться шторм, а в тихом омуте, как известно, часто таится опасность.

Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное сообщение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она возвращается в то место, где прошла ее юность, — юность, о которой хотела бы забыть навсегда. Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет назад. Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, — заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. И конечно, она боится не зря…

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