Не устали от супергероев? В Латвии эта неделя бедновата на премьеры, но немного экшна она все же может предложить. Превращение некогда популярного, но подзабытого телесериала "Могучие рейнджеры" в полноценную картину рассчитано на тех, кто помнит не только сам сериал, но и многочисленные проекты с таким же названием.

Стоит ли смотреть фильм тем, для кого франшиза Power Rangers просто пустой звук, пытался разобраться DELFI, почитывая отзывы маститых и не очень критиков.

У подростков-морферов нет ни малейшего шанса против этого напичканного клише сценария и неуклюжих поворотов сюжета.

Vicky Roach, Daily Telegraph

Рейтинг: 1/5

Единственное спасение "Могучих рейнджеров" – это саморефлексивный цинизм; хотя суть в том, что он не включается на полную катушку. А именно этого мы ожидаем в пост-Дедпул эру. (имеется ввиду фильм "Дедпул" - прим. DELFI).

Clarisse Loughrey, Independent

Рейтинг: 3/5

"Могучие рейнджеры" укладывают свою целевую аудиторию на лопатки и, для первого полноценного фильма он очень неплохо затягивает зрителя в действие.

Pauline Adamek, FILMINK

Рейтинг: 14/20

Что делает этот фильм: в отличие от телешоу он исследует сложности и проблемы команды рейнджеров: они несовершенны, но достаточно хороши и бескорыстны, чтобы спасать мир.

Danny Yu, Time Out

Рейтинг: 4/5

Я впервые познакомился с франшизой будучи еще ребенком, и сразу подсел на нее. Для всех остальных этот фильм будет однозначно недостаточно хорош.

Anthony Ray Bench, Film Threat

Рейтинг: 6/10

Новые "Могучие рейнджеры" не разочаровали. Конечно, финальная битва могла бы продлиться еще минут десять, но развитие характеров вполне оправдывает ожидание.

Sara Stephenson, Tulsa World

Рейтинг: ¾

Фильм не заставит разгневаться, не заставит загрустить или воспрять. Это просто ностальгическое развлечение, которое могло бы быть намного лучше, если бы сделать злодея посильнее и убрать бесконечный мерчандайзинг в кадре.

Rick Bentley, Fresno Bee

Фильм сказал новое слово во франшизе, при этом не потеряв дух легковесной забавы, присущий "Могучим рейнджерам". Уже за одно это его можно назвать приятным сюрпризом.

Ryan Pollard, Starburst

Рейтинг: 7/10

Фильм дрянной, но привлекательный; есть куда как худшие вещи, на которые подростки могут потратить свои карманные деньги.

Jim Lane, Sacramento News & Review

Рейтинг: 3/5

"Могучие рейнджеры" – это что-то вроде смеси "Клуба "Завтрак" (подростковая драма, - прим. DELFI) и "Трансформеров", в сторону которого, кстати, фильм делает пару самых прямых реверансов.

Marjorie Baumgarten, Austin Chronicle | Рейтинг: 2.5/5

К сожалению, эта перезагрузка настолько далека от оригинального сериала, что может испортить ваши детские воспоминания.

Jennifer Read-Dominguez, Digital Spy

Рейтинг: 2/5