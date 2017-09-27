В Рижском русском театре им.М.Чехова открылся сезон, по какому случаю была дана премьера спектакля "Почтисчастье" в постановке московского режиссера Сергея Голомазова. Театральная общественность взволнована, некоторые по окончании спектакля были не то чтобы почти, а совершенно счастливы.

Что такое счастье? Ответ на этот классический вопрос для многих из нас тоже классический, потому что мы помним фразу из весьма хорошего, пусть и советского фильма "Доживем до понедельника": "Счастье - это когда тебя понимают". И что-то вроде этого даже и звучит в спектакле, все действие которого проходит на нулевом этаже некоего торгового центра, затерянного в Америке, когда одна из множества героинь этого спектакля (главных ролей нет) трепетно говорит милому: "Я тебя понимаю".

В принципе, без разницы, где происходит действие пьесы американского драматурга Джона Кариани - все эти торговые центры во всем мире одинаковы, поиски счастья также актуальны во всех точках мира.

Кстати, торговый центр на сцене Русского театра с подачи известнейшего московского сценографа Николая Симонова действительно почти настоящий - кресла, тачки для продуктов на колесиках, эскалаторы. Уже в ноябре его сценография примет участие еще в одном премьерном спектакле - "1900-й. Легенда о пианисте" - в постановке про пианиста, который всю жизнь прожил на корабле, не сходя на сушу. Там господин Симонов построит чуть ли не настоящий корабль, пассажирами которого станут и зрители, которые расположатся на сцене вместе с музыкантом Улдисом Мархилевичем и артистом Максимом Буселом. Но это еще впереди, а пока что - о поисках счастья.

На самом деле счастье - это, разумеется, отклонение от нормы. Сами посудите: у нас в Риге если идет по улице улыбающийся человек, то мы наверняка тут же подозреваем, что он слегка сумасшедший. Ну, или просто пьян, раз его переполняют эмоции, он хочет петь и танцевать, прыгать и кружиться.

А вот выяснение отношений - это вполне в норме вещей. И, как выясняется для многих впоследствии, собственно, иногда это почти счастье и есть. Да-да, это жизнь и она и есть почти счастье - выяснять отношения с со второй половиной, лаяться, обманывать и т.д.

Девять сцен с участием, как правило, двух актеров - Он и Она. Самая трогательная - сцена первая, когда в торговом центре встречаются вдруг два незнакомых молодых человека, у которых одинаковый медицинский диагноз. Диагноз, кстати, совершенно неординарный - им хочется обняться. И смех и грех.

Более печальный случай - встреча в торговом центре чтеца "поющих телеграмм" (Игорь Назаренко), который поет настоящие приветствия случайной знакомой (Татьяна Лукашенкова), которая, судя по всему, потрясена настолько, что не выдерживает и уплывает на эскалатор в неизвестность, в бездну торгового центра и только в последний момент увлекшийся певец замечает ее пропажу. Короче, как пели в финале бессмертной оперы Чайковского "Евгений Онегин" главные герои: "А счастье было так возможно..."

Foto: Didzis Grodzs

Здесь супруга, которой скучно (Елена Сигова) будет гоняться за мужем (Виталий Яковлев) с пистолетом, все кончится смешно и бескровно. А герой артиста Игоря Чернявского будет долго трепать душу супруге, героине Ольги Никулиной - и все из-за того, что она где-то потеряла свой ботинок, надевая роликовые коньки. И в результате супруга уедет на роликах, она просто исчезнет, а ботинок вдруг рухнет с неба (с колосников сцены) - чуть ли не в руки ставшего одиноким мужа. Будь он неладен. Жизненно. А вот выпивающий парень (Иван Клочко), от которого ушла любимая, потому что он... дурно пахнет. И в результате парень объясняется в любви... своему другу: "Мне вполне хватает тебя!" И понимай, как хочешь.

И вот так - почти в каждой из девяти сценок, которые и составили почти трехчасовой спектакль, созданный по пьесам современного американского актера и драматурга Джона Кариани "Love/Sick" и "Almost, Maine".

Постановщик спектакля, художественный руководитель московского театра на Малой Бронной Сергей Голомазов человек для нас не чужой. Именно в Риге 24 года назад он начинал, как режиссер, поставив, если кто помнит, спектакль по мотивам "Франсуазы Саган "Когда лошадь теряет сознание". Сейчас, по его словам, он поставил истории о тех, кто в русской литературе считается "маленьким человеком", а в американской - "тихим американцем". И каждый хочет стать большим и счастливым.

На заднике сцены постоянном мелькают видеоизображения, в частности - взлетают космические ракеты, вершатся глобальные и великие дела. А здесь - "мелочи жизни" и вечный поиск счастья. А счастье - понятие очень непостоянное. "На свете счастья нет, но есть покой и воля", - вспомнились слова классика, глядя эти разыгрываемые актерами театра сценками. Перечислим всех поименно: в спектакле заняты также Алексей Коргин, Андрей Можейко, Николай Галкин, Евгений Черкес, Александр Маликов, Наталия Живец, Екатерина Фролова, Дана Бйорк (Чернецова), Евгений Корнев, Артур Трукшс, Ольга Никулина, Олег Тетерин, Татьяна Зачест, Анатолий Фечин, Яна Лисова.

Foto: Didzis Grodzs

Важно, что в спектакле звучит в какой-то момент знаменитая музыа Рихарда Вагнера из "Тристана и Изольды". Уже немного "избитая" мелодия, каждый ее использует, где надо и не надо. Пожалуй, одна из самых пронзительных, проникновенных и божественных мелодий классического репертуара, когда томление в музыке переходит вдруг в кульминационный момент в совершенный экстаз, в совершенное счастье. И вот когда мелодия уже почти приблизилась к этому экстазу, режиссер эту музыку прекращает. Потому что - почти счастье. Правильное решение. Та же история и со знаменитым "Вальсом" Дмитрия Шостаковича.

Зато полностью "оттянутся" все уже на поклонах - под потрясающую эстрадную музыку, когда все участники спектакля выйдут в костюмах жениха и невесты. И во всю сцену надпись - Happiness ("Счастье")!

Невесты будут ехать в этих продуктовых тачках и все будут счастливы. Хотя для некоторых героев этот финал - уже далекое воспоминание о счастье соединения душ, случившемся на давнишней свадьбе. А для других - еще ожидание или просто мечта. А мечтать, как говорится, не вредно.