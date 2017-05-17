Все не так, как нам говорят: существует скрытая сторона реальности, вселенная тайных планов и секретных операций. Это привычный образ мыслей людей, склонных не доверять официальной информации. Так рождаются легенды о том, как было "на самом деле": о съемках высадки на Луну в кинопавильоне Аризоны и фармацевтическом лобби, о генетически модифицированных продуктах и событиях 11 сентября 2001 г., о египетских пирамидах, инопланетянах, рептилоидах, политических заговорах и новом мировом порядке.

Но верят в небылицы совсем не обязательно малообразованные люди и маргиналы - перед коспирологией бессильны и президенты, и нобелевские лауреаты. Анализируя теории заговора и их последствия, Роб Бразертон, ведущий специалист по психологии теорий заговоров, не пытается разбираться в том, где правда, а где выдумки. Его интересует, почему для нас так притягательна конспирология, и объяснение он находит в природе человека. А путешествие в наш внутренний мир увлекательнее самых неправдоподобных историй мироустройства.

Несколько слов об авторе. Роб Бразертон — ученый и популяризатор науки, которого особенно занимают необычные стороны психологии. Роб получил докторскую степень, занимаясь психологией теорий заговора. Будучи сотрудником научно-исследовательского отдела аномальной психологии в Голдсмитсе (Лондонский университет), он читал лекции о том, почему люди верят в странные вещи, и о распространении научных знаний. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

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