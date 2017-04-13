Роб Истуэй, Майк Эскью. Математика с удовольствием

Foto: Publicitātes foto

Эта книга поможет родителям решить две проблемы – изменить отношение ребенка к математике и понять ее самим. Авторы доступными словами объясняют те разделы, с которыми столкнется после начальных классов ваш ребенок в средней школе. Они рассказывают, как связаны математика и реальный мир, а говоря о более абстрактных темах, стараются объяснить, в чем их смысл. А еще предлагают подходы, которые заставят подростка с удовольствием заниматься математикой.