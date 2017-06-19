Бывает, что даже любящие родители не всегда осознают, как их самые простые слова на всю жизнь определяют мировоззрение ребенка, его уверенность в собственных силах и желание действовать. Наука доказывает: наши слова, сказанные от усталости и даже из самых лучших побуждений, крепко врезаются в детскую психику. Поэтому прочитайте внимательно эту книгу и постарайтесь руководствоваться изложенными в ней замечательными идеями и приемами, чтобы изменить собственные привычные реакции и, в конечном итоге, изменить судьбу ваших любимых детей к лучшему.

С этой книгой вы: перестанете на автомате говорить "Не лезь, упадешь!", "Не трогай, сломаешь!", "Стой спокойно, не дергайся!"; научитесь думать, прежде чем говорить что-то ребенку; возможно, поймете, что ваше чадо имеет право на собственный жизненный путь.

Роберта Кавалло и Антонио Панарезе — педагоги по основному образованию, психологи по призванию и авторы нескольких книг о воспитании, ставших бестселлерами в Италии. Они на собственном опыте познали губительную силу родительских стереотипов и доказали, что следование за мечтой может привести к желанному результату. Роберта и Антонио открыли собственный центр Bimbiveri, в котором рассказывают родителям о том, как важно дать ребенку жить в гармонии со своими стремлениями и желаниями, и помогают детям развить их потенциал и восстановить отношения с близкими.

"Я все время думаю о том, как словами не натворить чего-нибудь такого, что потом будет тормозить ребенка, мешать ему и портить ему жизнь. Я точно знаю те слова и интонации моих родителей, которые долгие годы портили мне жизнь. А у меня ведь были замечательные родители! Но даже они могли сказать, пусть и один раз, то, что отпечаталось в моем мозгу намертво. То, что сильно понизило мою самооценку. Не наступить на родительские грабли трудно. Но можно. Хотя я уже знаю, что именно ляпнула где-то сгоряча, где-то, что еще хуже, сознательно. Сейчас исправляю. И стараюсь больше не запрограммировать ненужного. Эта книга рассказывает о наших ошибках, не осуждает нас, родителей, и дает инструкции, что делать".

Лика Длугач, телеведущая, главный редактор журнала Wedding



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