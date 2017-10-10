"Девушка из каюты № 10" — новый психологический триллер английской писательницы Рут Уэйр. Уэйр прославилась благодаря дебютному роману "В темном-темном лесу", который был издан в 42 странах и номинирован на множество премий. "Девушка из каюты № 10" — история загадочного убийства на круизном лайнере, в которой напряженность современного триллера сочетается с неповторимой атмосферой классического английского детектива в духе Агаты Кристи.

Роскошный круизный лайнер движется к берегам Норвегии. На его борту — Ло Блэклок, талантливая молодая журналистка, которой представилась возможность написать отличный обзор и подняться по карьерной лестнице. Но в первую же ночь Ло становится свидетельницей жестокого убийства. При этом все улики тщательно уничтожены, никто из пассажиров не пропадал, камеры наблюдения не зафиксировали ничего подозрительного.

Однако Ло уверена: с пассажиром из соседней каюты № 10 произошло нечто ужасное, и только она сможет выяснить правду. Записи показывают: никто не заходил в эту каюту, а все пассажиры на борту. Ло вынуждена признать, что, возможно, ошиблась — или оказалась в ловушке на одном лайнере с убийцей.

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