Серия психологических триллеров "Детектив: новый уровень" продолжает набирать обороты, представляя поклонникам остросюжетного романа новых авторов и очень захватывающие произведения. Успех нашумевшей "Девушки в поезде" создал хорошую репутацию всей серии. Роман Сабин Дюран "Вне подозрений" — это история Габи Мортимер, популярной телеведущей, жены успешного финансового аналитика, мамы маленькой девочки Милли. Ее жизнь похожа на сказку, которая однажды оборачивается кошмаром.

Во время утренней пробежки в парке Габи находит труп незнакомой девушки и сразу становится подозреваемой. И далеко не безосновательно — улики свидетельствуют против нее. Но Габи кажется, что за ней идет слежка, что она следующая в списке преступника. Ей предстоит разобраться во всем самой. Что могло связывать Габи с убитой и как объяснить найденные улики? Кажется, убийца выстроил идеальный план, и он хорошо знает Габи. Загадки поджидают читателя на каждой странице — и оторваться от этой леденящей кровь истории невозможно до самого финала.

Цитата: "Я сосредоточиваюсь на дыхании. Вдох-выдох… Вдох-выдох… Бежать и думать… А как только вернусь домой — сразу же в душ. В семь часов заедет Стив, чтобы отвезти меня в студию. Поцелую на прощание Милли, а завтраком ее покормит Марта. (Ну что ж она такая нелюдимая, эта Марта?) Застану ли я дома Филиппа? Вряд ли. Сейчас — сколько там? пять пятнадцать? — он уже бреется, принимает душ, смывает с себя следы "Нобу" и "Дорчестера" (ввалился домой в три часа ночи, и я уловила отчетливый запах сигар); потом втискивается в лайкровый костюм и верхом на новеньком карбоновом велосипеде катит в свой биржевой рай: Мэйфейр, Токио, "Блумберг". Раньше мы бегали вместе. (Даже подбирали по цвету одежду, кроссовки "Асикс", из серии "для него и для нее". Скажете — глупость? А мне ужасно нравилось.) Но прошлым летом все закончилось…"

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