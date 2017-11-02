В новом романе Сары Джио "Среди тысячи лиц", признанном одним из лучших романтических бестселлеров в рейтинге The New York Times, сплелись нежность и ревность, любовь и предательство. Молодая журналистка Кайли оказалась перед непростым выбором: долгая счастливая жизнь с богатым женихом Райаном или реабилитация бывшего возлюбленного Кэйда, потерявшего память и пропавшего на 10 лет.

Американская писательница Сара Джио живет с семьей в Сиэтле и воспитывает троих сыновей, ведет блог, посвященный здоровому образу жизни, правильному питанию и фитнесу. Публикуется в журналах Marie Claire, Glamour, The Oprah Magazine и др. Автор международных бестселлеров, лауреат престижных литературных премий, журналист, пишущий для Marie Claire, Glamour, The Oprah Magazine, Redbook, Cooking Light и др.

Свою первую рукопись Джио не могла опубликовать около пяти лет. Но в 2011 году удача улыбнулась ей, и Джио со своим дебютным романом "Фиалки в марте" стала известна далеко за пределами Америки. Затем последовали "Бунгало" и другие книги, каждая из которых стала национальным бестселлером. Романы Джио за короткий срок были переведены на 22 языка и пользуются большой популярностью у любителей сентиментальной прозы по всему миру.

Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда успешного продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все больше – слишком уж сильно она увлеклась своими фантазиями...

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