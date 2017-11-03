Себастьян Фитцек родился в 1971 году в Берлине. Он изучал юриспруденцию до первого государственного экзамена. После этого работал как шеф-редактор и программный директор на различных радиостанциях Германии. С 2006 года Фитцек пишет психологические триллеры, которые раз за разом становятся бестселлерами. Его первая книга "Терапия" вышла в 2006-м в издательстве Droemer Knaur Verlag.
Теперь о романе "Посылка". После изнасилования в гостиничном номере, где останавливалась во время научной конференции, врач-психиатр Эмма Штайн больше не выходит из дома. Она единственная из нескольких жертв маньяка-психопата осталась в живых и боится, что преступник снова настигнет ее, чтобы завершить свое страшное дело. Доведенная до паранойи, в безопасности Эмма чувствует себя только в своем маленьком особняке на окраине Берлина, но лишь до тех пор, пока однажды почтальон не просит ее принять посылку для соседа. Мужчины, чье имя ей незнакомо и которого она никогда не видела, хотя уже много лет живет на этой улице.
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• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
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