Немецкий писатель Себастьян Фитцек хорошо знаком поклонникам психологических триллеров - на русском языке выходили его книги "Терапия", "23-й пассажир", "Я - убийца" и другие. Новый роман "Тот, кто виновен" продолжает излюбленную автором тему психических расстройств и связанных с этим преступлений.

Себастьян Фитцек родился в 1971 году в Берлине. Он изучал юриспруденцию до первого государственного экзамена. После этого работал шефредактором и программным директором на различных радиостанциях Германии. С 2006 года Себастьян Фитцек пишет психологические триллеры, которые раз за разом становятся бестселлерами в Европе. Его первая книга "Терапия" вышла в 2006-м году в издательстве "Droemer Knaur Verlag" и сразу завоевала симпатии поклонников остросюжетного жанра.

Итак, главный герой новой книги Макс Роде - писатель-неудачник, но вполне законопослушный гражданин, чего не скажешь о его брате Космо, который отбывает превентивное заключение в психиатрической больнице. Макс ни разу в жизни не нарушал закон, но через несколько дней ему предстоит совершить одно из самых ужасных преступлений, на какие только способен человек. Правда, сегодня он еще не подозревает об этом, в отличие от тех, кто хочет устранить его, пока еще не слишком поздно.

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