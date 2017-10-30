В историческом исследовании Сергея Балмасова "Русский штык на чужой войне" на основе архивных источников подробно рассказано об участии выходцев из России, преимущественно белоэмигрантов, в конфликтах межвоенного периода 1918–1939 гг.

Это служба в Персидской казачьей дивизии; в польской армии; в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев и затем в Югославии; в силовых структурах Чехословакии; в армии Кемаля Ататюрка; в греческих силовых структурах; в Болгарии (подавление коммунистических выступлений); в ВВС Саудовской Аравии; в вооруженных силах Эфиопии; в Испании и Латинской Америке. Автор делает особый акцент на заметном влиянии службы русских эмигрантов на дальнейший ход истории принимавших их стран.

На сегодняшний день издано огромное количество трудов по теме Гражданской войны в России 1917–1922 годов и эмиграции, однако период зарубежной военной активности белоэмигрантов освещен весьма слабо. Долгое время благодаря обилию советских исторических работ считалось, что белогвардейцы за рубежом быстро "разложились и распылились, оказавшись неспособными изменить ситуацию". Ранее эта версия широко раздувалась советскими историками. Вместе с этим они впервые упомянули о том, что многие русские офицеры и солдаты в изгнании активно участвовали в вооруженных конфликтах межвоенного периода 1919–1939 гг. После 1991 г. наблюдается обратный "перекос". На сегодняшний день немало написано об участии белоэмигрантов в событиях Второй мировой войны на стороне Германии — в "Русском корпусе", во власовских и других антисоветских формированиях.

Однако межвоенный период истории белоэмиграции изучен пока довольно слабо. До сих пор большее внимание уделялось научным открытиям представителей эмиграции, их участии в культурной жизни тех стран, в которых они находились и которые стали для них новой родиной. История же русского военного зарубежья изучена гораздо слабее. Уже имеющиеся работы позволяют сделать вывод, что в целом ряде зарубежных конфликтов, таких как Гражданская война в Китае 1920–1930-х гг., боливийскопарагвайская (Чакская) война 1932–1935 гг. и др., именно участие русских эмигрантов оказало заметное, если даже не решающее влияние на их исход.

Подобная активность белоэмигрантов объясняется, в частности, наличием среди них множества профессиональных военных, которым зачастую было трудно адаптироваться к мирной жизни "на гражданке", и они пытались продолжить военную карьеру в армиях других государств. И то, как сложилась их дальнейшая судьба, является важным показателем ценности как русской военной школы, так и качеств русских военных на общем мировом фоне.

Многие аспекты их участия в зарубежных конфликтах, таких как коммунистическое восстание в Болгарии 1923 г., события в Персии 1918–1920 гг., войны за создание и объединение Саудовской Аравии в 1920–1930-е гг., Колумбийско-Перуанская и Итало-Эфиопские войны 1932–1934 гг. и 1935–1936 и гг., и др. до последнего момента являлись "закрытыми страницами истории".

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