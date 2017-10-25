Дневниковые записи русского офицера Иосифа Сергеевича Ильина (1885, Москва – 1981, Веве, Швейцария) охватывают 1914–1920 годы — переломный период истории России XX века. Яркое эпистолярное свидетельство запечатлело ужасы Первой мировой войны, роковые перемены, вызванные Февральской и Октябрьской революциями 1917 года, участие автора в Гражданской войне на стороне белых, великий исход российских изгнанников через Сибирь вместе с армией Колчака.

Описание этапов драматического жизненного пути, выпавшего на долю будущих эмигрантов, оказавшихся в Маньчжурии, перемежается картинами природы и философскими размышлениями Ильина о смысле жизни и о будущем России, не потерявшими актуальность по сей день.

Русский офицер Иосиф Сергеевич Ильин прожил долгую жизнь, часть которой пришлась на один из самых катастрофических периодов российской истории. Первая мировая война, крушение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война - вот исторический фон дневникового повествования. Но автор вместе со своей семьей оказывается не "на фоне", а в самой гуще тех событий.

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)