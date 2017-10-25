Описание этапов драматического жизненного пути, выпавшего на долю будущих эмигрантов, оказавшихся в Маньчжурии, перемежается картинами природы и философскими размышлениями Ильина о смысле жизни и о будущем России, не потерявшими актуальность по сей день.
Русский офицер Иосиф Сергеевич Ильин прожил долгую жизнь, часть которой пришлась на один из самых катастрофических периодов российской истории. Первая мировая война, крушение самодержавия, Октябрьская революция, Гражданская война - вот исторический фон дневникового повествования. Но автор вместе со своей семьей оказывается не "на фоне", а в самой гуще тех событий.
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