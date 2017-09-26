Соня Шах. Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов

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В последние 50 лет более 300 инфекционных заболеваний возникали впервые или повторно на новых территориях. Эксперты всего мира напряженно готовятся к сокрушительной смертельной эпидемии. В книге "Пандемия" удостоенная профессиональных наград научная журналистка Соня Шах показывает, как она может произойти, проводя параллели между холерой - одним из наиболее опасных и страшных патогенов в мире - и новыми заболеваниями, подкарауливающими нас сегодня.