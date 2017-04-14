Хвала богам, фильм намного более легкий и забавный, по сравнению со своими предыдущими версиями; во многом это заслуга Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, чьи отношения, замешанные на любви и ненависти, становятся стержнем фильма.
Leah Greenblatt, Entertainment Weekly
Рейтинг: B
Мыльная опера, которая почему-то стоит миллионы долларов и показывает навороченные тачки, прыгающие через подводные лодки.
Tom Huddleston, Time Out
Рейтинг: 3/5
Лента обеспечивает именно то, что и требуется фанатам, к лучшему это или к худшему. И я был бы шокирован, если бы увидел разочарованных продюсеров фильма у пустых касс кинотеатров.
John DeFore, Hollywood Reporter
Сценарий фильма подразумевает игры, которые 11-летние мальчишки затевают на школьной площадке в перерыве между уроками. Только здесь присутствуют женщины, попавшие в беду и куча разных историй, в которых ты в конце концов окончательно теряешься.
Худший фильма из серии "Fast and the Furious", предающий почти все, что так любили в нем фанаты.
David Ehrlich, indieWire
Рейтинг: C-
Фильм такой же душевный, как ваш компьютер с синей заставкой спящего экрана.
Harvey S. Karten, Compuserve
Рейтинг: C
Вин Дизель отлично справляется со своей работой в этом фильме. И да, это звучит нелепо.
Simon Miraudo, Student Edge
Рейтинг: 3/5
Фильм превращает дорожное движение Нью-Йорка в разрушительное дерби, эквивалентное "Войне миров Z" (фильм-апокалипсис — прим. DELFI).
Aaron Yap, Flicks.co.nz
Рейтинг: 3/5
Очень большая, исключительно тупая, но захватывающая поездка. Проживи за один раз свою жизнь в фильме: на 136 минут ты будешь свободен.
Jamie Graham, Total Film
Рейтинг: 3/5
Как и в случае с седьмой частью, фильм легко выруливает при поддержке двух спорных звезд, которые умеют вызвать улыбку — Джонсона и Стэйтэма.
Emma Simmonds, The List
Рейтинг: 3/5
Если последние 16 лет вы провели инвестируя в семью и домашнюю обстановку, то вы можете быть немного разочарованы.
Haleigh Foutch, Collider
Рейтинг: 2.5/5
Восьмая часть не достигает высот предыдущих частей, но это по-прежнему волнующая поездка и доказательство того, что франшиза продолжает быть самой захватывающей и поразительной в кинематографе.
Greg Wakeman, CinemaBlend.com
Рейтинг: 3.5/5