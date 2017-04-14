Пристегните ремни - время включать форсаж. На латвийские экраны выходит уже восьмая часть "Быстрых и безжалостных". После седьмой серии казалось, что круче уже некуда, но нет — безумная гонка продолжается. Стоит ли смотреть очередной заезд франшизы, разбирался Delfi, изучив отзывы западных критиков.

Хвала богам, фильм намного более легкий и забавный, по сравнению со своими предыдущими версиями; во многом это заслуга Джейсона Стэйтема и Дуэйна Джонсона, чьи отношения, замешанные на любви и ненависти, становятся стержнем фильма.

Leah Greenblatt, Entertainment Weekly

Рейтинг: B

Мыльная опера, которая почему-то стоит миллионы долларов и показывает навороченные тачки, прыгающие через подводные лодки.

Tom Huddleston, Time Out

Рейтинг: 3/5

Лента обеспечивает именно то, что и требуется фанатам, к лучшему это или к худшему. И я был бы шокирован, если бы увидел разочарованных продюсеров фильма у пустых касс кинотеатров.

John DeFore, Hollywood Reporter

Сценарий фильма подразумевает игры, которые 11-летние мальчишки затевают на школьной площадке в перерыве между уроками. Только здесь присутствуют женщины, попавшие в беду и куча разных историй, в которых ты в конце концов окончательно теряешься.

Dan Callahan, TheWrap

Худший фильма из серии "Fast and the Furious", предающий почти все, что так любили в нем фанаты.

David Ehrlich, indieWire

Рейтинг: C-

Фильм такой же душевный, как ваш компьютер с синей заставкой спящего экрана.

Harvey S. Karten, Compuserve

Рейтинг: C

Вин Дизель отлично справляется со своей работой в этом фильме. И да, это звучит нелепо.

Simon Miraudo, Student Edge

Рейтинг: 3/5

Фильм превращает дорожное движение Нью-Йорка в разрушительное дерби, эквивалентное "Войне миров Z" (фильм-апокалипсис — прим. DELFI).

Aaron Yap, Flicks.co.nz

Рейтинг: 3/5

Очень большая, исключительно тупая, но захватывающая поездка. Проживи за один раз свою жизнь в фильме: на 136 минут ты будешь свободен.

Jamie Graham, Total Film

Рейтинг: 3/5

Как и в случае с седьмой частью, фильм легко выруливает при поддержке двух спорных звезд, которые умеют вызвать улыбку — Джонсона и Стэйтэма.

Emma Simmonds, The List

Рейтинг: 3/5

Если последние 16 лет вы провели инвестируя в семью и домашнюю обстановку, то вы можете быть немного разочарованы.

Haleigh Foutch, Collider

Рейтинг: 2.5/5

Восьмая часть не достигает высот предыдущих частей, но это по-прежнему волнующая поездка и доказательство того, что франшиза продолжает быть самой захватывающей и поразительной в кинематографе.

Greg Wakeman, CinemaBlend.com

Рейтинг: 3.5/5