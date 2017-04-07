Громкая премьера с красавицей Скарлетт Йоханссон в роли сексуального киборга штурмует мировые киноэкраны.

"Призрак в доспехах" - экранизация одноименной культовой манги или адаптация не менее культового аниме была изначально обречена на пристальное внимание публики, как поклонников оригинальных произведений, так и простых фанатов Йоханссон.

Стоит отметить, что еще на начальном этапе производства выбор актрисы на главную роль вызвал большой скандал: фанаты были против того, чтобы главную героиню азиатского происхождения играла Йоханссон, что повлекло за собой даже обвинения создателей в расизме.

Скандал утих лишь после того, как режиссер оригинального аниме Мамору Осии высказался в защиту актрисы. Насколько Йоханссон справилась с непростой ролью угодить "и нашим и вашим", и что в итоге думают о фильме западные критики, разбирался DELFI.

Умелый американский ремейк, который с уважением отнесся к духу японского оригинала, однако не избежал обвинений в карикатурности, несмотря на сильную роль Йоханссон.

Vicky Roach, Daily Telegraph

Рейтинг: 3.5/5

Наряд конфетно-розового цвета Барби развратно прилипает к ее телу. При этом Йоханссон умудряется выглядеть одновременно почти раздетой и стыдливо прикрытой.

Luke Buckmaster, Crikey

Практически все сцены в фильме визуально потрясают. У вас будет полно времени, чтобы насладиться этим пиршеством, поскольку сюжет и действия, развивающиеся на фоне этих впечатляющих декораций, воистину навевают скуку.

Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Рейтинг: 2.5/4

Мало призрака, много доспехов. Фильм мгновенно забудется, но смотреть его фантастически приятно.

Liz Braun, Toronto Sun

Рейтинг: 3/5

Гениальность "Призрака в доспехах" в том, что вы не должны быть любителем киборг-чего-либо, чтобы насладиться зрелищем. Даже наоборот – чем меньше вы в теме, тем интересней будет!

Stephanie Zacharek, TIME Magazine

В процессе переноса "призрака" из оригинальной истории в более доступные широким массам рамки было утеряно изначальное очарование. Но не все.

Travis Hopson, Punch Drunk Critics

Рейтинг: 3/5

Специальные эффекты завораживают первые полчаса. Сама история – примерно минут на пять.

Gary Wolcott, Tri-City Herald

Рейтинг: 2.5/5

"Призрак в доспехах" – это великолепная осечка. Полная красивых образов, но с унылой историей.

Alan Cerny, ComingSoon.net

Рейтинг: 2.5/5

Помимо крутой картинки фильм также предлагает одну из самых чистых форм наслаждения для киномана, – зрелище того, как герой Такеши Китано отстреливает идиотов в темной подворотне при мигающем неоновом свете.

Rohan Naahar, Hindustan Times

Рейтнг: 3/5

Визуально роскошный, захватывающий, научно-фантастический боевик о поисках себя.

N. A. Cordova, PopMatters

Рейтинг: 8/10

Все эти убийственные гейши-роботы, голограммы размером с Годзиллу и почти обнаженные битвы делают фильм просто Диснейлендом для любителей киберпанка – хотя, прямо скажем, во всем этом дымящемся аду осталось не так много призраков.

Sara Stewart, New York Post

Рейтинг: 2/4