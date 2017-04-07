"Призрак в доспехах" - экранизация одноименной культовой манги или адаптация не менее культового аниме была изначально обречена на пристальное внимание публики, как поклонников оригинальных произведений, так и простых фанатов Йоханссон.
Стоит отметить, что еще на начальном этапе производства выбор актрисы на главную роль вызвал большой скандал: фанаты были против того, чтобы главную героиню азиатского происхождения играла Йоханссон, что повлекло за собой даже обвинения создателей в расизме.
Скандал утих лишь после того, как режиссер оригинального аниме Мамору Осии высказался в защиту актрисы. Насколько Йоханссон справилась с непростой ролью угодить "и нашим и вашим", и что в итоге думают о фильме западные критики, разбирался DELFI.
Умелый американский ремейк, который с уважением отнесся к духу японского оригинала, однако не избежал обвинений в карикатурности, несмотря на сильную роль Йоханссон.
Vicky Roach, Daily Telegraph
Рейтинг: 3.5/5
Наряд конфетно-розового цвета Барби развратно прилипает к ее телу. При этом Йоханссон умудряется выглядеть одновременно почти раздетой и стыдливо прикрытой.
Практически все сцены в фильме визуально потрясают. У вас будет полно времени, чтобы насладиться этим пиршеством, поскольку сюжет и действия, развивающиеся на фоне этих впечатляющих декораций, воистину навевают скуку.
Richard Roeper, Chicago Sun-Times
Рейтинг: 2.5/4
Мало призрака, много доспехов. Фильм мгновенно забудется, но смотреть его фантастически приятно.
Liz Braun, Toronto Sun
Рейтинг: 3/5
Гениальность "Призрака в доспехах" в том, что вы не должны быть любителем киборг-чего-либо, чтобы насладиться зрелищем. Даже наоборот – чем меньше вы в теме, тем интересней будет!
Stephanie Zacharek, TIME Magazine
В процессе переноса "призрака" из оригинальной истории в более доступные широким массам рамки было утеряно изначальное очарование. Но не все.
Travis Hopson, Punch Drunk Critics
Рейтинг: 3/5
Специальные эффекты завораживают первые полчаса. Сама история – примерно минут на пять.
Gary Wolcott, Tri-City Herald
Рейтинг: 2.5/5
"Призрак в доспехах" – это великолепная осечка. Полная красивых образов, но с унылой историей.
Alan Cerny, ComingSoon.net
Рейтинг: 2.5/5
Помимо крутой картинки фильм также предлагает одну из самых чистых форм наслаждения для киномана, – зрелище того, как герой Такеши Китано отстреливает идиотов в темной подворотне при мигающем неоновом свете.
Rohan Naahar, Hindustan Times
Рейтнг: 3/5
Визуально роскошный, захватывающий, научно-фантастический боевик о поисках себя.
N. A. Cordova, PopMatters
Рейтинг: 8/10
Все эти убийственные гейши-роботы, голограммы размером с Годзиллу и почти обнаженные битвы делают фильм просто Диснейлендом для любителей киберпанка – хотя, прямо скажем, во всем этом дымящемся аду осталось не так много призраков.
Sara Stewart, New York Post
Рейтинг: 2/4