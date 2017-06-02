40-я книга эпического цикла "Плоский Мир", созданного великим английским волшебником и сатириком Терри Пратчеттом (1948-2015), "Поддай пару!" не столь уж запоздала к русскому читателю (Raising Steam, 2013), привыкшему к тому, что книги Пратчетта издаются у нас с 10-летним опозданием. Но как бы то ни было, "Поддай пару!" - финальная часть условной трилогии о Мокрице фон Липвиге - отличный подарок всем поклонникам Плоского Мира.

Мойст фон Липвиг (Мокриц фон Липвиг, Влага фон Губапарик, Мокрист фон Губвиг) (англ. Moist von Lipwig), также известный как Альберт Блестер (англ. Albert Spangler) — примечателен тем, что является неприметным, не обладает какими-либо запоминающимися отличительными чертами.

Мокриц фон Липвиг как никогда доволен своей жизнью. После публичного признания в мошенничестве он все еще жив. Почтамт, Монетный двор и Банк работают как часы. Супруга Мокрица все так же души не чает в нем и в семафорах. И вроде для скуки нет не то что места, но даже и времени... И все же, когда первый паровой двигатель завоевывает Анк-Морпорк, Мокриц фон Липвиг - снова в гуще событий, и снова на коне.

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