Тим Скоренко. Изобретено в России

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В многочисленных справочниках и списках русских изобретений чаще всего не упоминается три четверти замечательных идей, рождённых российской изобретательской мыслью, зато обнаруживается, что в России придумали самолёт (конечно, нет), велосипед (тоже нет) и баллистическую ракету (ни в коем случае). У этой книги две задачи: первая - рассказать об изобретениях, сделанных в разное время русскими - максимально объективно, не приуменьшая и не преувеличивая их заслуг; вторая - развеять многочисленные мифы и исторические фальсификации, связанные с историей изобретательства.