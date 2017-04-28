Еда — центральный аспект нашей жизни, но в учебниках истории об этом не пишут. Том Нилон, антиквар, историк, специалист по рукописным и первопечатным, особенно кулинарным, книгам, (основатель магазина Pazzobooks, торгующего редкими антикварными томами), изучил сотни антикварных кулинарных книг и восполнил пробел в наших исторических знаниях. Его интереснейшая книга "Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории" - настоящий шедевр.

Многое из того, что происходило на кухне, никогда не записывалось, а свидетельства съедены и забыты. Между тем, история всегда была неразрывно связана с пищей: разгорались гвоздичные войны и кондитерские конфликты, в погоне за специями открывались новые континенты, империи рождались и разрушались из-за битв за еду. Привыкнув к большому выбору пищи, мы забыли, что в прошлом кулинария была крайне серьёзным делом и развивалась методом проб и ошибок. Любая возделываемая в Европе культура есть итог тысячелетней доместикации, а наказанием за съедение ошибочного продукта часто становилась болезнь или смерть.

Из книги вы узнаете как:

лимонад спас Париж от Чумы,

коричневый соус повлиял на поэзию Байрона,

разведение карпов могло бы избавить мир от Крестовых походов,

каннибализм вдохновил на создание рецепта чили кон карне.

Кроме того, книга прекрасно иллюстрирована изображениями из архива Британской библиотеки.

Из отзывов на книгу:

"Книга специалиста по кулинарным опусам позднего Средневековья и раннего модерна Тома Нилона — прекрасно иллюстрированный сборник довольно причудливых историй, полный подчас сомнительных интерпретаций, что совершенно не портит книгу, а действует противоположным образом. Нилон — прекрасный рассказчик, обладающий собственной непередаваемой, саркастической интонацией, умеющий описывать еду с каким-то гоголевским чувством прекрасного".

Петр Мазаев, основатель Лаборатории культурных проектов, глава Отделения теории и истории мировой культуры гимназии № 1505

"Эволюцию гастрономических увлечений человека описать сложно. Виной всему обыденное отношение к еде, не всегда находившей себе места в летописях среди битв и королевских козней. Поэтому книга Тома Нилона — грандиозный труд. Но это изложение комплексной истории человечества, а не простой каталог с древними рецептами! Какова утилитарная функция майонеза? Как выглядел ужин в средневековой Европе? Как какао разрушало империи? Ответы вы узнаете не из сухой энциклопедии, перед вами собственно блюдо — красиво оформленное, обильно приправленное интереснейшими иллюстрациями, легкоусваиваемое и не вызывающее ни тяжести, ни расстройства".

Алексей Соломин, главный редактор сайта "Дилетант"

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