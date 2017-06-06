"В Питере жить" — сборник очень личных эссе известных людей о Санкт-Петербурге, выпущенный "Редакцией Елены Шубиной" и продолжающий серию, открытую книгой "Москва: место встречи".

35 известных жителей (как нынешних, так и бывших) города на Неве пишут о своих любимых местах: Ждановская Набережная Евгения Водолазкина, Васильевский остров Татьяны Москвиной и Александра Городницкого, Саперный переулок Валерия Попова, Таврический сад Александра Кушнера, Эрмитаж Михаила Пиотровского, Введенский канал Михаила Шемякина и Большая Конюшенная улица Елизаветы Боярской, а также "пески петербурга" Бориса Гребенщикова и "чужие сны" Татьяны Толстой.

Книга иллюстрирована рисунками Виктора Тихомирова и акварелями Лизы Штормит, на переплете — офорт Михаила Шемякина.

Вот что написала о книге известный литературный критик Галина Юзефович:

"Перефразировав известную максиму "в Питере пить" составители, в общем, не погрешили против истины: тексты, составившие книгу, рисуют Петербург не туристически-разгульным и парадным, а бытовым, сереньким, повседневным, бедновато-заштопанным и неожиданно уютным — примерно таким, каким, должно быть, видят его сами петербуржцы. Андрей Битов рассказывает о своем переезде в две просторные комнаты коммуналки на Невском из тесноватой комнатушки в родительской квартире на Аптекарском — и о том, как этот переезд стал для него началом эмиграции в Москву. Андрей Аствацатуров щедро знакомит любознательного чужака с тайнами петербургского общественного транспорта — на диво разнообразного и причудливого. Михаил Пиотровский с юношеской запальчивостью признается в любви к родному Эрмитажу и защищает его от довольно-таки иллюзорных нападок. Евгений Водолазкин ностальгирует по дому на Ждановской набережной, счастливым образом не имеющей к тому товарищу Жданову ни малейшего отношения..."

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