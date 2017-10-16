Виктор Олегович Пелевин, заслуженный мастер метафизического постреализма, продолжает свои художественные изыскания в области исследования современного и будущего общества. Он находит его болевые точки и с отрешенной вдумчивостью препаратора втыкает в них различного рода инструменты и смотрит, что из этого получается. Пелевинские анализаторы имеют языковую природу, в чем сможет в полной мере удостовериться читатель его нового романа "iPhuck 10".

Не будет преувеличением сказать, что это лучший роман Пелевина после "Чисел" и "Ампира В". Автор исправно выдает в год по книжке, но его творения последних лет были настолько вторичны по отношению к ранним произведениям, они казались вторичными по отношению к уже вторичным. Такое ощущение, что их писал тот самый алгоритм Порфирий Петрович, который является главным героем нового романа. Но на этот раз читателя ждет текст, написанный "настоящим Пелевиным".

Литературно-полицейский алгоритм по имени Порфирий Петрович (суть его работы состоит в том, чтобы расследовать преступления, а параллельно писать об этом детективные романы — доходы от них пополняют казну Полицейского управления) надеется получить дело об убийстве, которое могло бы дать толчок его литературной карьере, но вместо этого его сдают в аренду частному клиенту. Его временная хозяйка — искусствовед и куратор, известная под псевдонимом Маруха Чо (настоящее имя — Мара Гнедых), использует Порфирия для разведывательных операций на рынке современного искусства. Полицейский алгоритм должен помочь ей разузнать все возможное о сделках, связанных с так называемой "эпохой гипса" — важнейшим периодом в новейшей истории искусства, приходящимся примерно на начало ХХI века, и отстоящим от описываемых в романе событий лет на восемьдесят. Порфирий принимается за работу, одновременно упаковывая все материалы дела в формат очередного романа, однако довольно скоро понимает, что Мара с ним не вполне откровенна, а истинная его роль куда сложнее и амбивалентнее, чем кажется сначала... Ах, да - что же такое "iPhuck 10"? Это самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича.

Более всего Пелевина занимает вопрос искусственного интеллекта и его взаимоотношений с интеллектом естественным. Роман имеет сразу несколько уровней прочтения, при этом линейный детективный сюжет идет только на пользу произведению в целом. Если хотите "iPhuck 10" - это русский ответ (пусть и запоздалый, но зато крайне актуальный) шедевру Филиппа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Кроме того, в романе до предела заострены безжалостным пелевинским электропером темы гендерных метаморфоз, современного искусства и "очеловечивания" электронных устройств. Роман при этом имеет совершенно сногсшибательную концовку, исполненную глубокого драматизма и невероятного полета мысли.

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