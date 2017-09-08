В своей новой книге известный журналист, публицист и телеведущий Владимир Соловьев пытается осмыслить, какое будущее ждет Россию, когда сейчас в мире свершается революция консерваторов. Анализируя самые последние события: будь то выступление медалистки на церемонии награждения выпускников или закон о реновации, автор рассуждает о модели развития общества, которая была бы адекватна русскому представлению о счастье, о том, почему в России никогда не будет, как на Западе, и какую роль в этом играет национальный характер.

Объективный, беспристрастный взгляд на самые острые и злободневные вопросы, умение и жарко дискутировать, и вступать в конструктивный диалог, талант преподносить информацию прямо, без обиняков и интересно, превосходное чувство юмора делают каждую книгу Владимира Соловьева востребованной и актуальной.

По мнению Соловьева, консервативная революция охватывает сейчас все больше стран. Еще недавно казалось, что в мире победившего глобализма все должны были стать одинаково демократичными, одинаково толерантными и одинаково счастливыми. Но что-то пошло не так — никогда еще неравенство и несправедливость не проявляли себя столь ярко, и никогда не был столь велик разрыв между богатыми и бедными. В поисках выхода страны одна за другой возвращаются к позабытым консервативным ценностям и пытаются трансформировать свое государственное устройство так, чтобы оно как можно лучше соответствовало национальному характеру. Такая же задача стоит и перед Россией. Но это еще не все — впервые в своей истории страна должна провести смену элит, не прибегая к насилию.

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