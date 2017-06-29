Владимир Торин, бывший рижанин, а ныне известный российский журналист, политтехнолог и писатель, выпустил продолжение своего нашумевшего романа "Амальгама". Захватывающим продолжением удивительных приключений и невероятных событий в новой книге станет история Тантамарески.

Роман "Амальгама" стал литературным событием 2015 года. Это книга в новом жанре, предполагающем сплав исторических фактов, детективной линии, лирических сюжетов, мистических совпадений и загадок. Герои романа существуют в разных эпохах, городах и странах. Произведение основано на реальных исторических, политических, культурных и научных фактах.

Владимир Торин родился в Киеве, долгое время жил в Риге, Нижнем Новгороде, Берлине, во Львове, Москве. Кандидат исторических наук, политолог и политтехнолог. Работал военным журналистом, поочерёдно пройдя все горячие точки, разбросанные по территории бывшего СССР. Был создателем всероссийского журналистского объединения "Медиасоюз", работал преподавателем журналистики, пресс-секретарём крупнейших российских промышленных компаний.

Что же ждет читателя в "Тантамареске"? Таинственные венецианские зеркала, открывающие врата в неведомые миры и пространства, всемогущий Совет Десяти, вершащий судьбы мира в старинном Дворце Дожей, сверхсекретные лаборатории под началом спецслужб соперничающих держав, масштабные эксперименты по проникновению в человеческие сновидения, загадочные гиперборейцы и неуловимый суперагент Глафира.

С чем связана таинственная смерть русского императора Александра I? Кто, на самом деле, живёт в теле каждого человека, пока он спит? И почему Святого Петра распяли вниз головой?

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