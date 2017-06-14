Вячеслав Прах, буквально "взорвавший" рунет своим романом "Кофейня", выпустил продолжение нашумевшей истории. Здесь с необычайной выразительной силой показаны все цвета, которые составляют палитру любви, от восторга до отчаяния. Главный герой теряет сперва дочь, а затем возлюбленную. Теперь ему остается лишь вновь и вновь прокручивать, словно старую кинопленку, свои воспоминания, пытаясь найти ответ, кто же тот загадочный убийца, который сломал его жизнь.
Но за детективной канвой с неожиданным и трагическим финалом скрывается на самом деле удивительная, трогательная и лиричная история любви. Прах создает воздушный, наполненный призраками и миражами мир двух возлюбленных, мир, где любовь находится на самом кончике пальцев, а прикосновения могут таить в себе как великое блаженство, так и неминуемую гибель. Это роман для тех, кто хочет разобраться в природе чувств, понять, что же такое привязанность, ненависть, ревность, разочарование и надежда: "Как жаль, что некоторым птицам суждено разбиться о небо, так и не добравшись до теплых краев".
"Если вы читали "Кофейню", то забудьте ее, – пишет автор. - В мои двадцать два вещи остались прежними, изменился мой взгляд на них. Прошло три года с тех пор, как я написал первую книгу. И могу теперь сказать точно, что в девятнадцать я еще не умел рисовать…"
• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)
• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)
• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)
• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)
• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)
• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)
• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)
• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)
• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)
• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)
• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)
• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)