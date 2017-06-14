Новый роман Вячеслава Праха – это и продолжение нашумевшей "Кофейни", и рефлексия на ее тему. "Моя дочь умерла, когда ей было всего лишь три минуты. Моя жена умерла спустя три месяца…" Теперь потерявший всё герой пытается найти убийцу своей жены, и все глубже и глубже погружается в свои воспоминания. Роман превращается в историю любви, порой трогательную, порой жестокую. И в конце приводит читателя к совершенно неожиданному финалу.

Вячеслав Прах, буквально "взорвавший" рунет своим романом "Кофейня", выпустил продолжение нашумевшей истории. Здесь с необычайной выразительной силой показаны все цвета, которые составляют палитру любви, от восторга до отчаяния. Главный герой теряет сперва дочь, а затем возлюбленную. Теперь ему остается лишь вновь и вновь прокручивать, словно старую кинопленку, свои воспоминания, пытаясь найти ответ, кто же тот загадочный убийца, который сломал его жизнь.

Но за детективной канвой с неожиданным и трагическим финалом скрывается на самом деле удивительная, трогательная и лиричная история любви. Прах создает воздушный, наполненный призраками и миражами мир двух возлюбленных, мир, где любовь находится на самом кончике пальцев, а прикосновения могут таить в себе как великое блаженство, так и неминуемую гибель. Это роман для тех, кто хочет разобраться в природе чувств, понять, что же такое привязанность, ненависть, ревность, разочарование и надежда: "Как жаль, что некоторым птицам суждено разбиться о небо, так и не добравшись до теплых краев".

"Если вы читали "Кофейню", то забудьте ее, – пишет автор. - В мои двадцать два вещи остались прежними, изменился мой взгляд на них. Прошло три года с тех пор, как я написал первую книгу. И могу теперь сказать точно, что в девятнадцать я еще не умел рисовать…"

• ТЦ Domina, магазин-кофейня (Рига, Иерикю 3, тел. 20017488)

• ТЦ Vivo (Елгава, Католю 18, тел. 20000041)

• ТЦ Kurzeme (Лиепая, ул. Лиела 13, тел. 27046988)

• ТП Solo (Даугавпилс, Ригас 9, тел. 27041162)

• ТЦ Origo (Рига, Стацияс лаукумс 2, тел. 27049013)

• ТЦ Alfa (Рига, Бривибас гатве 372, тел. 27000043)

• ТЦ Mols (Рига, Краста 46, тел. 20017477)

• ТЦ Damme (Рига, Курземес проспектс 1a, тел. 20017489)

• Рига, ул. Гертрудес 7, тел. 27049014)

• Рига, Дом Москвы (Марияс 7, тел. 27000042)

• ТЦ Dole (Рига, Маскавас 357, тел. 27000045)

• RIMI (Рига, Сахарова 23a, тел. 27000079)