Серия книг о приключениях сыщика Харри Холе ("Нетопырь", "Красношейка", "Не было печали", "Пентаграмма", "Спаситель" и др.) сделала знаменитым норвежского журналиста и рок-музыканта Ю Несбе. Вышедший в 2013 году роман "Полиция" сообщил читателю радостную весть: Харри Холе жив, а сейчас мы читаем совершенно новый (11-й по счету) детектив с участием Харри Холе, который называется "Жажда".

Не секрет, что скандинавы, в особенности, шведы и норвежцы, пишут хорошие детективы. Это нам известно еще с советских времен. Современные же авторы, которых продолжают активно переводить почти на все европейские языки, такие как Хеннинг Манкелль, Том Кристенсен, Анне Хольт и, конечно, Ю Несбе продолжают добрую традицию нордического триллера.

Дебютный роман Несбе "Нетопырь" сразу получил "Стеклянный ключ", престижный в Скандинавии литературный трофей, а все последующие пользовались неизменным успехом. Главный герой Несбе, старший инспектор отдела убийств Управления криминальной полиции Осло Харри Холе, и раньше порывался уйти из полиции "по личным обстоятельствам", эта самая личная жизнь всегда была его самым уязвимым местом. В общем, после поимки маньяка по прозвищу Снеговик, Харри Холе попросил бессрочный отпуск и уехал из Осло. О том, что было дальше, мы читали в "Леопарде" и "Призраке". Оказался, к счастью, и у Харри Холе свой Рейхенбахский водопад, о чем нам поведал роман "Полиция".

"Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце. Он чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии..." Так заканчивается роман "Полиция", но не история любимого героя Ю Несбё. Увы, детектив Харри обманывал сам себя - мир по-прежнему был жесток и несовершенен, и требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя бы подобие порядка. Харри Холе возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто назначает свидания через сайт знакомств. След преступника приводит детектива к его собственному мрачному прошлому...

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