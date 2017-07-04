Книга "Русский без нагрузки" намеренно задумана как инструмент: Юлия Андреева и Ксения Туркова подобрали типичные ошибки в речи, письменной и устной, объяснили их простым языком и упаковали в понятную для читателя форму — с помощью мнемонических стихотворений и почти 120 забавных и запоминающихся иллюстраций любой научится отличать "вообще" от "в общем", "одеть" от "надеть" и даже "вследствие" от "впоследствии".

Вам кажется, что русский язык — это скучно и бессмысленно? Не удивительно, ведь красная ручка и диктант — это все, что большая часть из нас помнит еще со школьных времен.

А вместе с тем мы пишем и пишем — по работе, по делу, без дела. И качество речи уже давно стало пропуском в мир необходимых требований: все чаще вопросы решаются написанным, а не произнесенным словом. Общение превращается в текст, а он требует гигиены. И книга Юлии Андреевой и Ксении Турковой оказывается в этом процессе незаменимым помощником.

Отметим также оригинальные иллюстрации художника Ляли Булановой.

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