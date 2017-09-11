Юрия Полякова неизменно читают со времени успеха таких громких для своего времени произведений, как "ЧП районного масштаба" и "Сто дней до приказа". Экранизируют — это тоже говорит о многом. Юрий Поляков плодовитый автор. Он литературный летописец. По его книгам можно изучать конкретные отрезки эпохи — что в стране происходит и в головах у людей заваривается. Какой дух времени витает в хронотопе. В "Фантомных былях" этот дух носится по самым разным временам, советским и нынешним. Многие рассказы, несомненно, автобиографичны, однако порой невозможно отличить, где байка, а где быль. Книгу Полякова можно считать достойным ответом знаменитым "Легендам" (Невского проспекта и Арбата) Михаила Веллера.
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