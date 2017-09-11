Новая книга известного российского писателя, драматурга и публициста Юрия Полякова ("Козленок в молоке", "Замыслил я побег", "Грибной царь" и др.) - это увлекательные истории из жизни. "Фантомные были", как уверяет сам автор, - своего рода "извлеченная проза", которую он предлагает любителям хорошей литературы. Читателя ждет встреча с остросюжетными коллизиями, яркими парадоксальными героями, тонким юмором и авторскими афоризмами.

Юрия Полякова неизменно читают со времени успеха таких громких для своего времени произведений, как "ЧП районного масштаба" и "Сто дней до приказа". Экранизируют — это тоже говорит о многом. Юрий Поляков плодовитый автор. Он литературный летописец. По его книгам можно изучать конкретные отрезки эпохи — что в стране происходит и в головах у людей заваривается. Какой дух времени витает в хронотопе. В "Фантомных былях" этот дух носится по самым разным временам, советским и нынешним. Многие рассказы, несомненно, автобиографичны, однако порой невозможно отличить, где байка, а где быль. Книгу Полякова можно считать достойным ответом знаменитым "Легендам" (Невского проспекта и Арбата) Михаила Веллера.

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