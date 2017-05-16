Новая книга известного российского писателя, драматурга и публициста Юрия Полякова "По ту сторону вдохновения" – это сборник мемуарной прозы, увлекательные истории из жизни литературной богемы, в которых сплелись литературное творчество, любовные интриги, столичные склоки, политическая борьба, опыт утрат и обретений.

Автор не только впускает читателя в свою творческую лабораторию, но и открывает такие секреты, которыми обычно писатели с посторонними не делятся. Перед нами не просто увлекательные истории и картины литературных нравов нескольких эпох, но и своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый прозаик и драматург ведет всю жизнь. Читатель получает редкую возможность проследить, как из жизненных потерь и приобретений, любовного опыта, политической и литературной борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чтением миллионов людей: "Что такое "Апофегей"?", "Моя "Парижская любовь..."", "Враг перестройки", "Как я построил "Демгородок"", "Как я варил "Козленка в молоке"", "Геометрия любви", "Драмы прозаика", "Как я ваял "Гипсового трубача"", "Булгаков против Электротеатра", "Про чукчу".

Как и свойственно фирменному стилю автора, книга написана ярко, афористично, весело, хотя и не без печали о несовершенстве нашего мира.

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