Автор не только впускает читателя в свою творческую лабораторию, но и открывает такие секреты, которыми обычно писатели с посторонними не делятся. Перед нами не просто увлекательные истории и картины литературных нравов нескольких эпох, но и своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый прозаик и драматург ведет всю жизнь. Читатель получает редкую возможность проследить, как из жизненных потерь и приобретений, любовного опыта, политической и литературной борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чтением миллионов людей: "Что такое "Апофегей"?", "Моя "Парижская любовь..."", "Враг перестройки", "Как я построил "Демгородок"", "Как я варил "Козленка в молоке"", "Геометрия любви", "Драмы прозаика", "Как я ваял "Гипсового трубача"", "Булгаков против Электротеатра", "Про чукчу".
Как и свойственно фирменному стилю автора, книга написана ярко, афористично, весело, хотя и не без печали о несовершенстве нашего мира.
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