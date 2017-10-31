Роман "Не доверяйте кошкам!" несколько лет назад стал бестселлером во Франции и, будучи переведенным на 17 языков, принес мировую известность писателю Жилю Легардинье. В новой книге "Больше не промахнусь" автор демонстрирует свои фирменные качества: умение создать интригу, неподражаемое чувство юмора, виртуозное владение живым разговорным языком. Есть у него и "секретное оружие" — среди персонажей обязательно будет кот.

Мари думала, что нашла любовь своей жизни, но с ней цинично порвали и выставили на улицу. Отряхнув осколки розовых очков, Мари решает, что с нее хватит. Она будет счастливой во что бы то ни стало и больше никому не позволит себя обидеть. Но у жизни, как водится, свои планы.

Противный босс явно замыслил недоброе. Вывозя вещи из квартиры бывшего парня, Мари неожиданно для себя крадет у него кота. И будто этого мало, она начинает получать письма от тайного воздыхателя. Вычислить его никак не удается, и Мари на всякий случай проверяет всех потенциальных кандидатов из своего окружения. С неуклюжим изяществом истинно французской Бриджит Джонс она выходит из самых нелепых ситуаций и, как кошка, всегда приземляется на четыре лапы, чтобы с упорством, достойным лучшего применения, идти навстречу своему счастью.

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