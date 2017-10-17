Роман молодого швейцарского писателя Жоэля Диккера "Книга Балтиморов" — масштабная семейная сага, в которой нашлось место страшным семейным тайнам и коварным интригам, предательствам и чистосердечным признаниям, любви и соперничеству, жертвенности и неподдельным страданиям.

Главный герой романа Маркус Гольдман уже знаком читателям по предыдущему бестселлеру "Правда о деле Гарри Квеберта", за который Диккер был удостоен Гран-при Французской академии и Гонкуровской премии лицеистов. Роман был переведен на 40 языков.

Итак, молодой известный писатель Маркус Гольдман приезжает в свой новый дом во Флориде — просторный, весь в панорамных окнах, на берегу озера — чтобы в спокойствии и тишине работать над новым романом. В одну грозовую ночь к нему на террасу приходит большой добродушный пес, и Гольдман решает его приютить, а на утро отправляется на поиски хозяина. Каково же было его удивление, когда он узнает, что пес принадлежит Александре Невилл — девушке, в которую он был влюблен долгие годы, теперь известной на всю Америку певице с миллионами поклонников. Неожиданная встреча приводит к тому, что Маркус погружается в воспоминания о своей беззаботной юности, когда подростком он проводил каникулы в доме у своего дяди Сола, главы ветви Гольдманов из Балтимора, которая всегда восхищала и притягивала его своим блеском и богатством. Время, проведенное с дядей, двумя обожаемыми кузенами и Александрой, в которую были влюблены все три мальчика, составляло смысл жизни Маркуса.

Среди этих безмятежных воспоминаний скрыта страшная тайна, о которой Маркус столько лет пытался забыть… Но сейчас, столько лет спустя, он полон решимости выяснить, что же именно привело тогда к трагедии, произошедшей с его самыми близкими людьми.

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