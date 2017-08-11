Популярная британская бьюти-блогер Зои Сагг, известная в интернете под ником Zoella, продолжает покорять подростков по всему миру. Ее каналы на YouTube насчитывают более пятнадцати миллионов подписчиков и рассказывают обо всем, что может волновать молодую девушку в современном мире. Зои настолько популярна, что уже сыграла саму себя в трех фильмах. А еще она написала три романа, которые сразу после выхода становились хитами продаж. "Девушка Online. Статус: свободна" — третья часть истории о юной Пенни Портер, написанная Зои.

Пенни стала немного старше, впереди выпускной класс, новые испытания и новые жизненные уроки. Многие проходят через это в ее возрасте: первое разочарование в отношениях с парнем, зависть друзей и по-настоящему серьезный выбор профессии. Но что бы ни случилось, у Пенни всегда есть спасительное средство — ее уютный блог, в котором она может рассказать обо всем на свете. Герои Зои Сагг — современные подростки, поколение "онлайн", не представляющее свою жизнь без социальных сетей. Но вопреки всем пессимистическим прогнозам некоторых унылых взрослых, для этих ребят по-прежнему на первом месте — реальная любовь и искренняя дружба.

Начало учебного года Пенни встречает в одиночестве: ее бойфренд Ной исчез с радаров, и никто не знает, где он. Девушка решает, что занятия искусством и новые знакомства — лучшее средство, чтобы справиться с хандрой. Она с головой погружается в творчество и много времени уделяет друзьям. Поможет ли это Пенни избавиться от призрака бывшего парня и открыть новую страницу в своей жизни?

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