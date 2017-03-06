ФОТО, ВИДЕО: В Эстонии выбрали песню для "Евровидения"

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Foto: DELFI 4 марта в Таллине прошел финал финал национального конкурса Eesti Laul, в ходе которого выбирают представителей страны для конкурса " Евровидение ". В этом году уверенную победу с песней Verona одержал дуэт Койта Тооме и Лауры, который и получил путевку на песенное состязание в Киеве. Для исполнителей это будет не первое участие в международном конкурсе. Койт Тооме представлял Эстонию в 1998 году, заняв 12 место, его коллега Лаура участвовала в "Евровидении 2005" в составе группы Suntribe, которая заняла 20 место.

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