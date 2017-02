В финал, который состоится 26 февраля, попали Triana Park, My Radiant You, The Ludvig и Санта Данелевича.

Выбор тех, кто получил билет в финал, делали как зрители, так и профессиональное жюри, к которому на этот раз присоединился и зарубежный эксперт - Петри Маннонен из финского подразделения Universal Music Group.