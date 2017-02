Из 11 участников в полуфинал попали четверо: Лаурис Валтерс с песней Magic Years, Линда Лин (Who Is In Charge), Franco Franco (Up) и Мик Дукурс (Spiritual Priest).

Второй четвертьфинал пройдет 12 февраля, а неделей позже восемь полуфиналистов встретятся на одной сцене. Победителя национального отбора назовут 26 февраля.