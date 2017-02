В полуфинал попали группа My Radiant You с песней "All I Know", Triana Park ("Line"), Санта Данелевича ("Your Breath") и The Ludvig ("I'm in Love With You").

Полуфинал конкурса Supernova состоится 19 февраля, а 26 февраля будет определен победитель, который и представит Латвию на "Евровидении".