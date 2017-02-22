"Мне неинтересен этот конкурс с определенного этапа его существования, а точнее с прошлого года. Для меня он в каком-то смысле перестал существовать", – заявил Киркоров.

Как отметил артист, он глубоко разочарован политизированностью и ангажированностью "Евровидения".

По словам Киркорова, он не оспаривает победу украинской певицы Джамалы, ведь за нее голосовали жители Европы, так же как и за россиянина Сергея Лазарева.

"Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее, в то время как люди отправляли SMS за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль", – напомнил Киркоров.

Он добавил, что предвзятость и сведение счетов с Россией настолько очевидны, что ему абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, игнорирующей его страну, причем столь грубо и некрасиво. По словам Киркорова, он бы вообще никого не отправлял на "Евровидение" в этом году.